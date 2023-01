Roma da Champions: già due punti in più dell’intero girone d’andata dell’anno scorso

Day after della vittoria contro la Fiorentina. La Roma, grazie alla coppia Dybala-Abraham, ha piegato la squadra di Italiano. Con i tre punti di ieri sono diventati 34 quelli conquistati in questo campionato. Sono già due in più dell’intero girone d’andata dell'anno scorso. Domenica ci sarà l'ultima prima del giro di boa contro lo Spezia e Mourinho avrà la possibilità di chiudere con un +5 rispetto alla stagione passata. La classifica del 2023 sorride ancora di più allo Special One. Ad oggi la zona Champions è distante tre punti, mentre un anno fa era a 6 punti alla 18esima giornata. Gennaio ha portato due vittorie e un pareggio (più il passaggio del turno in Coppa Italia) ed era dal 2017 che i giallorossi non vincevano le prime due gare casalinghe dell'anno solare. Anche in quel caso il secondo successo arrivò contro la Fiorentina.