Zalewski: “La Champions è il nostro obiettivo. Sono sempre a disposizione del mister”

Grande solidità difensiva per un lavoro di tutta la squadra, è questo che vuole Mourinho? "Sì, noi facciamo quello che dice il mister rimanendo compatti e cercando di sfruttare i punti deboli dell'avversario. Oggi un punto debole è stato sicuramente quello della loro inferiorità".

A destra o a sinistra, per te non fa differenza. "Io mi metto a disposizione della squadra e faccio quello che mi chiede il mister. Cerco sempre di aiutare la squadra".

Quanto contano i tre punti con la Fiorentina? "Molto importante per noi. Ci danno una spinta in più e siamo concentrati perché prenderci un posto in Champions è un nostro obiettivo".