Roma, Manchester United sul giovanissimo talento Alessandro Di Nunzio

Alessandro Di Nunzio, classe 2007 del vivaio della Roma, ha catturato l'attenzione del Manchester United. Il giovanissimo centrocampista, nella scorsa stagione ha trainato l'Under 15 conquistando anche la maglia della Nazionale. In questa stagione, dopo un periodo di leggero calo dovuto ad un cambio ruolo, il talentoso giallorosso è tornato ad essere una delle colonne dell'Under 16 di Gianluca Falsini. Non c'è ancora nessuna trattativa ufficiale in corso coi Red Devils, ma l'interesse degli inglesi è vivo, così come quello di molti altri club europei.