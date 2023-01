Dybala-Abraham, che intesa: assist e gol che portano 10 punti alla Roma

A colpi di gol e assist, l’intesa tra Dybala e Abraham sta crescendo nel tempo, restituendo a Mourinho e ai tifosi della Roma due attaccanti sempre più affiatati. Ben 5 le reti costruite e realizzate in tandem , che hanno regalato 10 punti ai giallorossi . Nella terza giornata di campionato contro la Juventus , la Joya ha servito l'assist in semirovesciata a Tammy per il gol dell' 1-1 (un punto). La settimana successiva, il numero 9 romanista gli ha subito ricambiato il favore con il Monza , aprendogli le porte al suo primo centro con la Roma. Sponda di testa a centrocampo dell'inglese per la corsa di Paulo, che si porta la palla fino all'area avversaria e trafigge Di Gregorio con il sinistro (3 punti). Il 12 settembre contro l' Empoli , Dybala ed Abraham hanno costruito un'altra rete da tre punti. Assist della Joya per il centravanti giallorosso che sigla il 2-1 finale e regala la vittoria alla squadra di Mourinho (3 punti).

Anche il successo di ieri sera contro la Fiorentina è targato "D&A". Il vantaggio romanista parte da Celik, che serve Tammy dentro l'area di rigore e l'inglese fa la sponda di petto per l'arrivo di Paulo. Tiro secco al volo con il mancino e palla in rete. Ma non è finita qui. Nel secondo tempo i due attaccanti concedono il bis al pubblico dell'Olimpico. L'azione giallorossa è tutta di prima: Celik per Cristante che lancia nello spazio Abraham. L'ex Chelsea vede il numero 21 sul secondo palo e lo serve con il contagiri. La Joya non sbaglia ed è 2-0 per la Roma (3 punti). L'intesa vincente tra Dybala ed Abraham, che ha già garantino 10 punti ai giallorossi, è l'arma in più di José Mourinho per ottenere un posto in Champions League nella prossima stagione.