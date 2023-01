Solbakken: “Felice del mio debutto con la Roma e per la vittoria di ieri”

L'attaccante norvegese è entrato in campo al minuto 88, del match con la Fiorentina, al posto di Dybala

Ola Solbakken ha fatto il suo esordio con la Roma. Ieri sera nel match con la Fiorentina, l'attaccante norvegese è entrato in campo al minuto 88 al posto di Dybala. Un primo assaggio dell'Olimpico da giocatore romanista. E sul profilo Instagram ha voluto commentare così la sua prima volta in giallorosso: "Molto felice di aver fatto il mio debutto e per la vittoria di ieri. Daje Roma".