Wijnaldum, la luce in fondo al tunnel non c’è: il rientro slitta ancora 

Cresce il mistero intorno alla data del rientro di Wijnaldum. Gini è fuori da agosto per l’infortunio alla tibia e al momento il suo ritorno in campo è ancora lontano. L'ultima visita effettuata non aveva dato risposte positive sul rientro in gruppo. Le foto scattate e pubblicate sui social in questi giorni potevano far sperare, ma ieri Mourinho ha gelato tutti: “Qualche volta le clip possono prendervi in errore, perché le clip sono dei frame di allenamento e riscaldamento, dove lui anche per una questione di gioia personale lo fa col gruppo. Ma non può allenarsi con la squadra”. Chi si aspettava di rivederlo tra i convocati per il match con lo Spezia resterà deluso. Probabilmente non ci sarà neanche a Napoli per la prima del girone di ritorno e il rientro slitta a febbraio. Lo Special One conta di averlo a disposizione per la fase cruciale della stagione. Tra qualche settimana ripartirà anche l’Europa League con i giallorossi che saranno impegnati nella delicata sfida con il Salisburgo. Anche Dybala lo attende, queste le sue dichiarazioni nel post gara di Roma-Genoa: “Ora tornerà anche Wijnaldum che ha esperienza e potrà aiutarci. Sarà un acquisto molto importante per noi”. Gini sarà, probabilmente, l’unico innesto invernale. Mou non si aspetta colpi e il mercato è vincolato dalle cessioni di Karsdorp e Shomurodov. L’olandese è atteso da tutti, ieri ai tifosi ha risposto che manca poco ma ad oggi la luce in fondo al tunnel è poco nitida.