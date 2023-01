Roma, mal di pancia e sfoghi social: non c’è pace per Zaniolo

Virus, dubbi e soliti veleni da social. Nelle ore in cui su tutte le copertine c’è la coppia Dybala-Abraham bisogna sfogliare le pagine dell’entusiasmo post vittoria per trovare anche il caso Zaniolo. L’ennesimo. Il numero 22, fresco di bordate di fischi contro il Genoa in coppa Italia, ieri non è sceso in campo a causa di un virus intestinale comunicato in mattinata alla Roma. Una giustificazione che Tiago Pinto ha spiegato così: “Ci ha detto che aveva la febbre, domani sarà visitato e poi vediamo”. Un precedente del genere era andato in scena la scorsa stagione per Roma-Verona anche se si trattava di un problemino muscolare. La cabala vuole che la domenica dopo si andava sempre a La Spezia, dove è cresciuto Nicolò. E in quel caso Mourinho lo fece partire dalla panchina. Un’assenza quella di Zaniolo ieri che in campo non si è notata, anzi la coppia Tammy-Paulo sembra aver funzionato meglio con il solo Pellegrini alle spalle. Ma questo è un altro discorso.