Roma, si lavora al rinnovo di Dybala: contratto fino al 2026 e clausola eliminata

Dybala si è conquistato la Roma e la doppietta di ieri ha certificato il suo ottimo momento di forma. La vittoria del Mondiale gli ha fatto bene e il club è al lavoro per il rinnovo del contratto. I giallorossi vorrebbero prolungare il matrimonio con l'argentino fino al 2026. Ad oggi la scadenza è fissata al 2025. Lo stipendio verrebbe aumentato rispetto agli attuali 4.2 milioni. All'interno del contratto c'è una clausola d’uscita del valore di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia in grado di liberare il giocatore. Può essere azzerrata con un aumento dell'ingaggio, infatti in caso di prolungamento il giocatore arriverebbe a percepire 6 milioni di euro netti all'anno. Pinto deve fare di tutto per non privarsi del talento argentino. La Joya si trova bene nella capitale, è il faro della squadra e il legame con i tifosi è fantastico. Mourinho punta tutto su di lui per il ritorno in Champions e il numero 21 sta trascinando la Roma a suon di gol e assist. Ha messo la firma sia in campionato che in Coppa Italia contro il Genoa.