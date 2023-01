Mourinho talent scout: in 10 anni è stato il migliore a valorizzare i giovani

Il mercato invernale è bloccato e, forse, non arriverà nessuno. Il mister dovrà tirare fuori dal cilindro un altro giovane aspettando il ritorno di Wijnaldum

Daniele Aloisi

Mourinho e i bambini della Roma. Un amore nato per necessità, ma che adesso sta dando i suoi frutti. Ieri Bove ha giocato la sua prima gara da titolare in Serie A. Oltre a lui erano presenti altri due prodotti del settore giovanile: Zalewski e nell’ultimo quarto d’ora Tahirovic. “Non sono ossessionato dalle statistiche, non le cerco su Google, ma magari puoi vedere quanti giocatori della Primavera hanno giocato con me in questo anno e mezzo e quanti ne hanno fatti giocare gli altri negli ultimi dieci anni nella Roma”. Queste le parole di José in conferenza stampa. Sfogliando il libro dell’ultimo decennio si nota come il portoghese è stato il migliore a valorizzare i giovani.

Oltre ad essere l’unico ad aver riaperto la bacheca. Partendo dalla stagione 2012/2013 l’unico mister ad aver fatto esordire più ragazzi è Garcia (7, uno in più del portoghese), ma in due stagioni e mezzo. Con il francese hanno visto il campo per la prima volta: Ricci, Mazzitelli, Somma, Soleri e Sadiq, Pellegrini e Verde. Il capitano ha iniziato nel 2015 ma la sua esplosione è arrivata dopo. Mentre l'ultimo è stata l’unica vera sorpresa della seconda stagione targata Rudi. Negli anni successivi nessun giovane è riuscito a inserirsi stabilmente in prima squadra. Ci ha provato Luca Pellegrini nel 2019, ma il terzino è stato ceduto poco dopo alla Juventus. Prima di Mou, un altro portoghese ha messo le basi per la nuova colonia dei ‘bimbi’. Fonseca ha fatto esordire Calafiori, Darboe, Milanese, Bove e Zalewski. Lo Special One ringrazia, ma giustamente si prende i suoi meriti. Gli ultimi due hanno avuto una crescita esponenziale nell’ultimo anno. Entrambi dopo la svolta di Roma-Verona (febbraio 2022) non hanno più lasciato la prima squadra.

Mourinho e i giovani: con lui giocano di più — Zalewski si è conquistato il posto da titolare. Bove, dopo esser stato sul punto di andare via, si sta ritagliando il suo spazio. Felix, Volpato, Keramitsis, Missori, Faticanti, Tahirovic questi quelli a cui José ha dato fiducia. Il Golden Boy di Totti è stato decisivo al Bentegodi e ora è sparito dai radar. Discorso diverso per Tahirovic che sta accumulando minuti e viene sempre chiamato in causa. “Non possiamo spendere 100 milioni per Mudryk”, parole di Mourinho a fine gara che ha ricordato di esser stato in club che non badavano a spese, e ha ribadito che non è il profilo dei giallorossi. Il mercato invernale è bloccato e, forse, non arriverà nessuno. Il mister dovrà tirare fuori dal cilindro un altro giovane aspettando il ritorno di Wijnaldum. Tra quelli che ha convocato devono ancora fare l'esordio Cassano, Cherubini e Majchrzak. In totale sono stati 10 i volti nuovi portati da Mou. Segue con attenzione la Primavera, quando può vede le partite a Trigoria e difende i ragazzi dalla tribuna come successo con Pisilli settimana scorsa.

I giovani che hanno esordito negli ultimi 10 anni — Stagione 2012/2013 (Zeman/Andreazzoli): Romagnoli

Stagione 2013/2014( Rudi Garcia): Federico Ricci, Mazzitelli

Stagione 2014/2015 (Rudi Garcia): Somma, Pellegrini, Verde

Stagione 2015/2016 (Rudi Garcia/Spalletti): Soleri, Sadiq

Stagione 2016/2017 (Spalletti): -

Stagione 2017/2018 (Di Francesco): Capradossi, Antonucci

Stagione 2018/2019 (Di Francesco/Ranieri): Celar, Riccardi, Pellegrini

Stagione 2019/2020 (Fonseca): Calafiori

Stagione 2020/2021 (Fonseca): Zalewski, Darboe, Bove, Milanese

Stagione 2021/2022 (Mourinho): Felix, Volpato, Keramitsis, Missori

Stagione 2022/2023 (Mourinho): Faticanti, Tahirovic