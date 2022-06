Matic arriva a Roma domani, giorni caldi per Frattesi. E Pinto riflette su Mertens

Lunga intervista di Alberto De Rossi, nuovo responsabile della formazione degli allenatori nel settore giovanile della Roma: "Trigoria per me è come una seconda casa. Essere fedele per 29 anni allo stesso club mi sembra una cosa abbastanza semplice, per me lo è stato. Mio figlio Daniele? Lui bandiera sì, io mi sento un onesto lavoratore. Ognuno ha fatto il proprio lavoro, ha rispettato gli spazi dell'altro. In passato ho avuto la possibilità per ben tre volte di allenare la prima squadra ed è vero che ho rifiutato proprio perché Daniele faceva parte di questo gruppo. Sono sicuro ancora adesso che gli avrei creato dei problemi". A proposito di settore giovanile, oggi la Primavera della Roma femminile si è laureata per la terza volta di fila campione d'Italia.