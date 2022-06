Mercato Roma: Witsel nel mirino di Pinto, concorrenza con Marsiglia e Galatasaray

Per il mediano, in scadenza con il Borussia Dortmund, è decisiva la Champions League

C'è un altro nome finito nel taccuino di Tiago Pinto e José Mourinho: Axel Witsel. Il mediano, in uscita dal Borussia Dortmund, piace ai due portoghesi, secondo quanto riportato dal portale francese "lephoceen.fr", ma c'è molta concorrenza per lui. Innanzitutto l'Olimpique Marsiglia che, in realtà, sarebbe in pole position per accaparrarsi il trentatreenne belga che vuole a tutti i costi giocare la Champions League il prossimo anno, e poi il Galatasaray.