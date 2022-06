Offerti Felix e Volpato per arrivare a Frattesi

Continuano i contatti con il Sassuolo per riportare in giallorosso Davide Frattesi. Il club emiliano valuta il centrocampista 30-35 milioni ma la Roma vuole abbassare il cash attraverso il 30% sulla rivendita ancora in mano ai giallorossi e l’inserimento di un giocare. Il Sassuolo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe interessato a Felix e Cristian Volpato.