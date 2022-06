Roca offerto alla Roma: costa circa 7 milioni, è l’alternativa a Frattesi

Si sta scaldando il calciomercato della Roma. Domani arriverà Nemanja Matic nella capitale, ma i giallorossi non si fermeranno al serbo, soprattutto a centrocampo. L'ultimo nome è quello di Marc Roca, giocatore del Bayern Monaco che vorrebbe lasciare la Germania per avere più spazio. Secondo 'gazzetta.it', lo spagnolo è stato offerto alla Roma e ha un costo contenuto, circa 7 milioni di euro. Per Pinto e Mourinho non è una priorità, ma viene valutato come un'alternativa a Frattesi che resta l'obiettivo numero uno.