Gol, amici e Nutella, Frattesi già sogna il ritorno a casa

Ha giocato nel vivaio della Lazio, secondo qualcuno la squadra del suo cuore ma non ci sono conferme né smentite, ha giocato in quello della Roma e oggi è la stessa Roma che lo cerca per riportarlo a casa: la trattativa è serrata, Pinto (che ha una percentuale del 30% in caso di vendita ad altro club) lo valuta 15-18 milioni più l'inserimento di alcuni giovani come Felix e Volpato, ma ai neroverdi piace anche Milanese. Frattesi si informa: perché Roma e la Roma non sono di certo una squadra qualsiasi.