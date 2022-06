Nela: “Mertens l’uomo giusto per stare subito tra le prime 4, può dare tanto”

"Dries Mertens non si discute: ha esperienza, tecnica, fiuto del gol e integrità fisica, a dispetto dei 35 anni. Per il resto, dipenderà dagli obiettivi della società. - dice Sebino Nela, ex terzino di Roma e Napoli, intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport- Di sicuro, se José Mourinho volesse costruire un “instant team” capace di arrivare fra le prime quattro del campionato, potrebbe essere un innesto mirato. A seconda del sistema di gioco che l’allenatore sceglierà, infatti, sarebbe in grado di fare il partner d’attacco di Abraham così come il suo alter ego in determinate condizioni.