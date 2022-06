Primavera femminile, la Roma è campione d’Italia: Juve battuta 2-0 in finale

Non c'è due senza tre. La Roma primavera femminile vince il suo terzo scudetto consecutivo battendo nella finalissima la Juventus per 2-0. La squadra di mister Melillo conquista un titolo strameritato dopo un campionato dominato con ben 22 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Poi le giallorosse hanno sconfitto Verona, Milan e infine le bianconere nell'ultimo atto a Tirrenia. Decisivi i gol di Bergersen e Pacioni, che all'80' ha chiuso la partita con un gol da attaccante puro. Festa Roma per l'ennesimo trionfo.