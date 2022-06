Frattesi, il ritorno alla Roma è vicino: la sorella lancia un indizio sui social

La storia pubblicata su Instagram non lascia alcun dubbio, la famiglia del giocatore lo aspetta nella capitale dove è nato e cresciuto

La famiglia è il suo punto fermo e anche loro fanno il tifo per vederlo di nuovo con la maglia giallorossa. La trattativa è ben avviata e Frattesi andrebbe a prendere il posto di Veretout in uscita per una cifra vicina ai 12 milioni. Su di lui ci sono parecchi club francesi ma anche la Fiorentina.