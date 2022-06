Angelozzi: “Ho litigato con Massara per Frattesi. La Roma non voleva cederlo”

Guido Angelozzi, DG del Frosinone ed ex direttore dell'area tecnica del Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni a SkySport. Tra i vari temi affrontati, ha svelato un retroscena un retroscena su Frattesi: "La Roma non voleva cederlo. Abbiamo litigato forte con il direttore sportivo Massara perché lui non voleva darlo, poi siamo riusciti a spuntarla e la Roma si è tenuto il 30% della futura rivendita. È un giocatore che ha tutto, la Roma non ha questi tipi di giocatori".