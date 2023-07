Llorente-Kristensen, ci siamo. Adidas, ritorno ufficiale con la suggestione della 10

La Roma avanza verso il doppio colpo mentre Frattesi resta in pole a centrocampo, con le alternative a zero più staccate. Ritorno in grande stile per lo sponsor tecnico, con tanto di giallo sui social per il possibile ritorno della maglia numero 10

La Joya è pronto a presentarsi in ritiro a Trigoria, poi ad affrontare le amichevoli estive con i giallorossi anche se il programma della preparazione è ancora in forse dopo il naufragio della tournée in Corea del Sud. Intanto il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha parlato della dismissione di Marco Serra:"Se anche avesse commesso un errore con Mourinho glielo abbiamo detto noi. Mi auguro che questo caso sia chiuso. Nessuno dei nostri ha problemi ad arbitrare la Roma. Mourinho? Caso che non esiste, chi va fuori dalle righe lo mandiamo fuori”. Anche il presidente della Figc Gravina ha parlato del tema rapporto arbitri-Roma:"Esistono regole che valgono per tutti. Non è un bel vedere una continua pressione sul quarto uomo anche per una rimessa laterale. Con la Roma abbiamo un bel rapporto, non capisco perché metterlo in dubbio”.