Mercato Roma, Kristensen ad un passo: arriverà in prestito con diritto di riscatto

La Roma è pronta a chiudere l'acquisto di Rasmus Kristensen. Come riportato da TuttomercatoWeb, il club giallorosso ha raggiunto un accordo totale con il Leeds, con il quale si sta definendo anche il ritorno di Llorente, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore visto che Mourinho spingerebbe per avere il terzino danese a Trigoria già il 10 luglio, primo giorno di raduno. Il classe '97 la scorsa stagione è sceso in campo in 30 occasioni (26 in Premier e 4 in Fa Cup) realizzando anche 3 gol e 1 assist.