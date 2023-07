Roma, chiave Frattesi. Davide prima scelta, in alternativa prestito di un big

A cento anni dalla nascita di Italo Calvino, crediamo che siano in tanti a sentirsi dei “visconti dimezzati”. Diceva lo stesso scrittore: "Tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l’altra". Probabilmente questo è il paradigma di tutte le squadre che fanno il mercato, divise fra strategie differenti che è complicato riunire in un’unica linea guida, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il centrocampo della Roma, in questo senso, può rappresentarne una sorta di paradigma. D’altronde, ottemperato lucidamente – e onerosamente – alle incombenze della Uefa legate alle plusvalenze, adesso per la dirigenza giallorossa si aprono due strade, che hanno la medesima chiave di volta: Davide Frattesi. È intorno al suo futuro che si gioca un partita che potrebbe coinvolgere Renato Sanches e Marcel Sabitzer. Ma andiamo con ordine. L’intrigo La storia relativa alla mezzala azzurra è nota. La Roma possiede il diritto del 30% sulla rivendita e perciò, in ogni caso, comunque vada avrà vinto lei, insieme al Sassuolo.