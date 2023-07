Rocchi: “Serra dismesso per motivi tecnici. Nessun arbitro ha problemi con la Roma”

Gianluca Rocchi è stato confermato designatore arbitrale anche per la prossima stagione, la terza consecutiva. Durante la conferenza stampa indetta dall'AIA, l'ex fischietto di Firenze ha parlato anche di Marco Serra e della decisione di dismetterlo per la prossima stagione: "Grande orgoglio e grande responsabilità. Ringrazio i ragazzi che sono stati dismessi, ho avuto difficoltà a dir loro che lasciavano un sogno. Marco Serra è tra chi è stato avvicendato, esclusivamente per motivi tecnici, mi dispiace che siano uscite altre cose". Queste le prime parole di Rocchi che è poi entrato nel merito della decisione presa: "Se anche avesse commesso un errore con Mourinho glielo abbiamo detto noi, ha sbagliato in quel momento, è rimasto a casa qualche settimana, un procedimento chiuso senza problemi. Farà molto probabilmente il Var, mi auguro che questo caso sia chiuso”. E ancora: “Nessuno dei nostri ha problemi ad arbitrare la Roma. Mourinho? Caso che non esiste, chi va fuori dalle righe lo mandiamo fuori”.