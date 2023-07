Llorente sempre più vicino alla Roma. Assente al primo giorno di raduno con il Leeds

Diego Llorente è pronto a tornare nella Capitale. Come riportato dal portale britannico The Athletic, il difensore spagnolo oggi non si è presentato al primo giorno di raduno con il Leeds e dovrebbe rientrare alla Roma con la formula del prestito. Il riscatto sarà fissato ad una cifra più bassa rispetto ai 18 milioni che la Roma avrebbe dovuto versare nelle casse del club inglese prima del 30 giugno scorso per trattenerlo nella Capitale. L'iniziale diritto di riscatto potrebbe poi diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Sarà lui dunque il terzo acquisto dell'estate giallorossa dopo i colpi a zero di Aouar e Ndicka. Le 12 presenze accumulate nella passata stagione, hanno convinto Tiago Pinto e José Mourinho a puntare ancora sulla sua esperienza.