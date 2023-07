Dalla Premier muscoli per Mou: si studia anche lo svincolato Traoré

Traoré è in grado di giocare in tutte le posizioni dell’attacco e avrebbe il vantaggio non indifferente di non dover pagare il suo cartellino

La voglia di Premier sembra essere una costante dei desideri di mercato della Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così non sorprende che, nella lista degli attaccanti monitorati dal general manager Tiago Pinto, si sia anche Adama Traoré, 27 anni, fresco di svincolo dal Wolverhampton. Cresciuto nel Barcellona, lo spagnolo non è un cannoniere implacabile, visto che le 29 reti in 361 gare lo denunciano. Gli anni in Inghilterra (ha giocato anche con Aston Villa e Middlesbrough) lo hanno reso protagonista nel campionato più difficile del mondo. Dotato di un fisico straordinario, Traoré è in grado di giocare in tutte le posizioni dell’attacco e avrebbe il vantaggio non indifferente di non dover pagare il suo cartellino e di avere un ingaggio abbordabile da circa 3 milioni. Ovvio, però, che se nei prossimi giorni si aprisse la possibilità di avere in prestito uno fra Scamacca e Morata, entrambi questi giocatori sarebbero preferiti, però la situazione contrattuale dell’attaccante del West Ham e di quello dell’Atletico Madrid è assai più blindata rispetto a quella dello svincolato Traoré. D’altronde con Abraham ancora a libro paga (tornerà solo nel 2024) le mosse giallorosse sono abbastanza obbligate.