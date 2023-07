Gravina: “Bel rapporto con la Roma. Nessuno esclude che sia stata danneggiata”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto durante la conferenza stampa indetta dall'AIA per presentare la classe arbitrale scelta per la prossima stagione. Tra gli argomenti trattati, anche il rapporto tra la Roma e i direttori di gara: "Esistono regole che valgono per tutti. Vanno rispettate, non è un bel vedere da qualunque parte lo si voglia giudicare una continua pressione sul quarto uomo anche per una rimessa laterale". Questo l'incipit di Gravina che è poi entrato nel merito della panchina giallorossa: "Nessuno esclude che ci sia stato un errore che abbia potuto danneggiare la Roma, però che da questo ogni volta si debba arrivare a episodi in cui si mette in discussione la possibilità che l’arbitro rifiuti la Roma è anacronistico, stesso discorso vale a livello internazionale, i comportamenti nazionali si sono trasferiti anche fuori. È un problema di educazione. Con la Roma abbiamo un bel rapporto, non capisco perché metterlo in dubbio”. Il numero uno del calcio italiano ha poi proseguito: “Gli arbitri rappresentano la spina dorsale del movimento calcistico italiano, ci teniamo a questa categoria che ha sempre dimostrato grande vitalità, ma soprattutto una grande coerenza nella capacità di ispirarsi a dei principi veri e ai valori del calcio che conta, che sono i valori etici del nostro movimento. Con questa eccellenza sfideremo qualsiasi tentativo di screditare i nostri arbitri. Con noi non ci sarà mai dialogo con chi usa l’offesa verbale o l’aggressione sugli arbitri". Gravina ha poi concluso parlando delle novità previste per la prossima stagione: " Abbiamo avviato con Dazn un progetto innovativo. Saremo la prima federazione che manderà in onda l’audio legato agli episodi che sono stati oggetto di discussione, faremo questo perché non abbiamo nulla da temere. Vogliamo massima trasparenza. Gli arbitri ci metteranno la faccia, come hanno sempre fatto”.