Roma, giallo social sul ritorno della maglia numero 10. I tifosi: “Datela a Dybala”

Oggi la Roma ha ufficializzato la partnership con Adidas, il nuovo sponsor tecnico con cui il club si prepara a lanciare l'attesissima nuova maglia. Negli store apparirà giovedì e i tifosi già non vedonol'ora. Un hype che sta crescendo ogni minuto che passa, soprattutto dopo i post dei giallorossi sui social. Sul profilo Instagram della Roma nelle ultime ore sono comparse tre foto consecutive con un filo ben preciso: prima Giuseppe Giannini, poi la maglia numero 10 targata Adidas e infine Francesco Totti. Quindi due leggende che quella divisa l'hanno indossata e sono diventate bandiere proprio con la 10. 'Memories from the past', c'è scritto nella descrizione delle foto di Giannini e Totti (ritratto in uno scatto agli albori della sua carriera, nell'epoca a cui si ispira la nuova divisa). Ma sotto al post con la maglia numero 10 i tifosi ovviamente si sono scatenati, da una parte sognando il ritorno di questa divisa dopo il ritiro di Totti, dall'altra sperando invece il contrario: "C'è solo un 10". Ad aggiungere ulteriore mistero, però, il commento di Adidas che ha semplicemente risposto con l'emoji degli occhi aperti, come a dire: aspettatevi novità. Su Twitter, invece, la Roma ha postato altre due foto: la possibile nuova maglia giallorossa e proprio la 10 pubblicata anche su Instagram. E in descrizione 'Back'. Tra i like, oltre a quelli di Zalewski, Faticanti e Daniele De Rossi, su Instagram è spuntato anche quello di Paulo Dybala, il nome che più di tutti scalda i cuori dei romanisti e che già l'anno scorso era il papabile erede di Totti. Di recente lo stesso storico capitano ha commentato così: "La 10 a Dybala? La meriterebbe se restasse altri 10 o 20 anni". Tanti indizi che porterebbero in un'unica direzione, ma che ad ora rimane una suggestione in attesa di ufficialità. C'è ancora incertezza intorno a quella che sarebbe una notizia clamorosa, ma intanto l'hype è servito. E non a caso i tifosi scrivono: "Date la 10 a Dybala".