Il prezzo per Singo: 15 milioni. Il giocatore piace a Roma, Milan e Inter

Dopo aver investito per Bellanova (7 milioni più 1 di bonus) ed essendo vicino alla chiusura con Doig, il Toro punta a cedere i giocatori che non rientrano nei piani di Juric per incassare qualche milione da reinvestire sul mercato, scrive TuttoSport. Così fanno ormai tutte le società, grandi comprese: Inter e Milan hanno già ceduto un pezzo pregiato, altrettanto potrebbe fare la Juventus. Il Toro, rispetto a queste società, ha un bilancio più sano, ma proprio per mantenerlo tale adesso deve cercare di portare nelle casse qualche milione. L'obiettivo è di arrivare a quota 25. In questo momento, la principale trattativa ruota attorno a Singo, l'esterno ivoriano con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 che non ha voluto prolungare: proprio per questo è stato individuato in Bellanova il suo sostituto. Il Toro ha già fissato il prezzo: 15 milioni, ovviamente trattabili. L'impressione è che a 12 si possa chiudere. Singo piace soprattutto a Milan e Roma. Poi ci sarebbe anche l'Inter sulla carta, ma Marotta, prima di poter concretizzare il discorso, dovrebbe cedere qualche giocatore in Italia.