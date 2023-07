Mercato, Roma in pole per Frattesi: pronta l’offerta per convincere il Sassuolo

Davide Frattesi si sta riavvicinando prepotentemente alla Roma. Come riportato da Calciomercato.com, Tiago Pinto aveva chiesto al giocatore di aspettare fino al 1° luglio, giorno in cui scadevano i tempi per rispettare il settlement agreement, e ora è pronto a sferrare l'assalto. L'offerta prevede una parte fissa di 11 milioni più altri 3 di bonus e i 10 milioni che ha già incassato per i cartellini di Volpato e Missori. Oltre a questo, andrebbe sommato anche il 30% che la Roma può vantare sulla futura rivendita del centrocampista (circa 10 milioni), facendo salire la cifra complessiva a 33 milioni contro i 35 richiesti da Carnevali. In questo momento il club giallorosso è tornato in prima fila per aggiudicarsi il classe '99 visto che l'Inter sembra aver individuato altre priorità, così come il Milan. Le alternative sono rappresentate da Renato Sanches, Sabitzer e Kamada.