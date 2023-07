Roma, all in su Frattesi: ecco perché è l’uomo giusto per Mourinho

Dalla duttilità in campo ai gol e soprattutto alle garanzie fisiche: tutte le caratteristiche di Davide che hanno fatto innamorare Mourinho

Daniele Aloisi Collaboratore

L’estate 2023 per certi versi sembra essere molto simile a quella del 2022. Due parametri zero arrivati, Mourinho che scalda il cellulare e la Roma che ha come obiettivo Frattesi. Non è più una novità ormai, il centrocampista è il pallino di Pinto e i giallorossi quest’anno vogliono puntare tutto il “tesoretto” delle cessioni su di lui. Manca ancora l’accordo economico col Sassuolo. I neroverdi sparano alto, ma la distanza tra domanda e offerta è minore rispetto a un anno fa. Mou vuole rinforzi e il classe 1999 lo ha fatto innamorare. Ecco perché è l'uomo giusto per il tecnico.

Frattesi, il sostituto di Mkhitaryan per Mourinho — Davide è il centrocampista box to box che manca alla sua Roma. In diverse occasioni il mister ha sottolineato la mancanza di un sostituto di Mkhitaryan. Era arrivato Wijnaldum, ma Gini si è infortunato poco dopo il suo arrivo e la sua stagione è stata fallimentare. Archiviato il capitolo dell’olandese, adesso i tifosi vogliono abbracciare un altro figlio di Roma. A Sassuolo ha sempre giocato a destra in un centrocampo a 2, ma può essere impiegato anche a 3 e senza problemi a sinistra in coppia con Cristante o Matic. Duttile per il modulo dei giallorossi sia con il 3-4-2-1 che col 3-5-2. Il ritorno alla difesa a 4 è sempre un rebus difficile da risolvere e José con l’innesto di Frattesi e l’imminente arrivo di Kristensen può farci un pensierino. Al momento però nulla di concreto e si partirà di nuovo con lo schieramento a 3 dietro. “Voglio fare la mezz’ala”, ha dichiarato il giovane di Fidene qualche settimana fa. Difficile che Mourinho non voglia accontentarlo.

Gol e assist: cosa porta l'ex Sassuolo — Davide ovrà essere l’arma in più della squadra e non solo in fase difensiva. Infatti, il gol rappresenta una delle sue principali doti. In Serie A ha messo a referto 11 gol e 4 assist in 72 presenze. La passata stagione le reti sono state 7: più di Belotti e Solbakken e una in meno di Abraham. Durante la transizione offensiva è bravissimo con i movimenti senza palla e a smarcarsi dal pressing dei difensori avversari. Numeri e caratteristiche che fanno capire perché Pinto e Mourinho lo vogliano portare a Trigoria. Inoltre ha una buona corsa, resistenza fisica e un buon dribbling in velocità, tutte cose che lo portano a provare degli strappi e accelerazioni anche palla al piede.

Pochi infortuni e personalità: Mou lo vuole anche per questo — Forte fisicamente e cosa da non sottovalutare a Trigoria poco incline a problemi fisici. Partite perse nelle ultime stagioni per infortuni? Due. Un dato che piace poiché nella scorsa stagione tanti giocatori sono rimasti ai box nel periodo più importante dell'annata. Frattesi salta poche gare e quest'anno le ha giocate tutte fino alle finals di Nations League. Grazie alla sua continuità è diventato anche un punto fermo in Nazionale. Un'altra caratteristica che ama Mourinho è quella della personalità. Nonostante la giovane età il classe 1999 è già un leader e in campo si nota. Non a caso quando vestiva la maglia della Roma in Primavera in molti lo paragonavano a De Rossi. A luglio dell'anno scorso la 16 era stata prenotata ed è ancora libera. Purtroppo, è ancora presto per mettere un punto a questa telenovela. La Roma è avanti all’Inter, mentre Milan e Juve sono ormai fuori dai giochi. I nerazzurri al momento hanno Lukaku come focus e i giallorossi possono sferrare il colpo da maestro come lo ha chiamato Carnevali.