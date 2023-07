Mercato Roma, il Napoli in pressing su Ibanez: la situazione

Roger Ibanez è in uscita e la Roma è disposta ad ascoltare le offerte degli altri club. A differenza del mese di giugno Pinto non ha più urgenza di vendere e può aspettare con calma la proposta giusta. E potrebbe arrivare dal Napoli, scrive Calciomercato.com. L'interesse dei partenopei è reale ma nei giorni scorsi non era elevato. Adesso le cose sono cambiate poiché Garcia vuole subito il sostituto di Kim e l'ex Atalanta rappresenta il profilo ideale per 4 motivi: la Roma lo ha messo sul mercato, è rapido come il coreano, ha ancora una carta d’identità interessante ed è in crescita. Aumentano le possibilità di vedere Ibanez in azzurro mentre per il Napoli si allontano Koch del Leeds e Itakura del Borussia Moenchenglabdach. I giallorossi chiedono 30 milioni, De Laurentiis proverà ad abbassare le pretese del gm portoghese.