Roma-Adidas, lo store di Via del Corso cambia look: vetrine giallorosse

La Roma ha annunciato sui social e sul proprio sito l'accordo con Adidas che secondo le prime indiscrezioni di Calcioefinanza porterà nelle casse dei Friedkin 5 milioni di euro all'anno. La maglia verrà annunciata giovedì e i tifosi non vedono l'ora di ammirarla da vicino. Sarà rossa, col lupetto di Gratton e sullo stile di quella dell'esordio di Francesco Totti del 1993. La città si prepara e lo store Adidas ha già cambiato look. Sul web circolano già le prime foto delle vetrine del negozio che sono diventate giallorosse con tre graffi. I romanisti e i tanti turisti che passano ogni giorni a Via del Corso tra poco potranno comprare la nuova divisa tra qualche giorno.