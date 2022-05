Guardiola stuzzica Mou, indiscrezioni sulla nuova maglia. Fiorentina nel mirino

Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City nei confronti di Mourinho, la Roma Femminile qualificata in Champions, la Primavera aritmeticamente prima. Nel mentre, i giallorossi preparano a Trigoria la sfida con la viola di lunedì prossimo

Dopo la vittoria in semifinale contro il Leicester, la Roma si prepara per la finale di Conference League che andrà in scena il prossimo 25 maggio a Tirana, con i tifosi che sono già alla disperata ricerca di voli ed offerte last-minute. Intanto, nella capitale d'Italia, si pensa di installare dei maxi-schermi per far vivere la finale ai giallorossi che non potranno viaggiare in Albania, ma sui social è partita la protesta: "Porta sfortuna". Inoltre, per la partita contro il Feyenoord, è stata resa nota la metodologia scelta dalla UEFA per la vendita dei biglietti, la stessa che è stata recentemente utilizzata per EURO 2020. Vicina anche un'altra svolta che i tifosi aspettano da tempo: quella dello stadio di proprietà. L'ipotesi più gettonata sarebbe quella di Pietralata e nel 2027 dovrebbero terminare i lavori, per un iter che dovrebbe dunque durare ben 5 anni con i Friedkin che stanno lavorando con il Comune in silenzio per regalare ai supporters giallorossi il miglior progetto possibile.