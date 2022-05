Tifosi in rivolta: “No al maxischermo, porta sfortuna”

La proposta lanciata dall’Assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha fatto subito discutere i tifosi

La caccia al biglietto è partita, l’operazione Tirana per molti tifosi è già iniziata, come riporta La Repubblica. La Roma si è mossa subito, assicurando il tagliando ai supporter giallorossi presenti nella nefasta notte di Bodø e successivamente concedendo la prelazione ai suoi abbonati: 13.993 di loro hanno fatto richiesta per un biglietto per la finalissima del 25 maggio. Considerando la limitata disponibilità dell’impianto che ospiterà la sfida con il Feyenoord, gli abbonati hanno avuto modo di partecipare ad un concorso: i fortunati vincitori riceveranno un codice e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito.