Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: Mourinho studia quattro cambi

In lizza per una maglia da titolare Kumbulla, Veretout, Maitland-Niles, Felix e Vina

Con la finale di Tirana in tasca - e ora si può dire -, la Roma ora si deve concentrare sul campionato, perché l'Europa League potrebbe già arrivare da un quinto posto in Serie A, che è comunque uno degli obiettivi di José Mourinho. Lunedì alle 20:45, quindi, c'è la Fiorentina all'Artemio Franchi, e il tecnico portoghese sta pensando a quattro cambi rispetto alla partita vinta contro il Leicester vinta grazie al gol di Tammy Abraham. Lui, nonostante la fatica accusata giovedì all'Olimpico, ci sarà, ma lo Special One potrebbe dare spazio a Kumbulla, Veretout, Maitland-Niles e Vina. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Roma.