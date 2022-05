Primavera, Lecce-Roma 0-1 diretta LIVE: giallorossi avanti all’intervallo

Sfida tutta giallorossa in trasferta per i ragazzi di Alberto De Rossi

La Roma di Alberto De Rossi dopo aver ottenuto la matematica certezza delle semifinali dei playoff del campionato Primavera, torna in campo quest'oggi in trasferta contro il Lecce. I pugliesi sono al momento al 16esimo posto in classifica. L'allenatore giallorosso si affida a Mastrantonio tra i pali con Keramitsis,Ndiaye e Feratovic. Davanti invece alle spalle del tandem Satriano-Cherubini ci sarà Volpato.