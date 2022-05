Conference: biglietto, applicazione Uefa e cambio nominativo. Info utili per Tirana

I giorni che separano Roma, intesa come città, squadra e tifosi, alla finale contro il Feyenoord sono sempre meno. Ecco alcune informazioni necessarie per arrivare sugli spalti della National Arena

La metodologia scelta dalla Uefa per la vendita dei biglietti della finale di Conference League, è la stessa che è stata recentemente utilizzata per Euro 2020. Cosa fare una volta ricevuta la mail dell'estrazione? I sorteggiati che hanno vinto il biglietto per la finale tra Roma e Feyenoord, dovranno registrarsi entro il 10 maggio sul sito ufficiale della Uefa tramite il link ricevuto nella mail inviata da "As Roma Ticketing", nella quale veniva comunicato di essere stati sorteggiati. Dopo questo primo passaggio, il principale organo calcistico europeo, invierà un'altra mail di conferma. A questo punto, bisognerà attendere una seconda mail da parte della Uefa contenente il link per scaricare l'app ufficiale sul proprio telefono. È consigliabile in questi casi tenere sotto osservazione anche la casella SPAM della propria posta elettronica. Una volta scaricata l'app tramite il già citato link, bisognerà registrarsi con lo username e la password precedentemente utilizzati durante la registrazione sul sito Uefa. L'ultimo step riguarda finalmente il vero e proprio biglietto della partita: una volta entrati nell'applicazione, si dovrà compilare il tagliando con i dati anagrafici della persona che effettivamente andrà sugli spalti della National Arena di Tirana. La novità delle ultime ore, riguarda chi pur essendo stato sorteggiato nella lotteria dei biglietti, è impossibilitato ad andare allo stadio. In questo specifico caso, una volta fatta tutta la trafila precedentemente illustrata, nel compilare il biglietto dovrà essere inserito il nominativo della persona che effettivamente lo utilizzerà. Il "nuovo proprietario" a questo punto, per accedere all'applicazione Uefa, nella quale rimarrà conservato il biglietto del match, dovrà usufruire obbligatoriamente delle credenziali utilizzate precedentemente dal sorteggiato. L'applicazione da utilizzare per mettere in pratica questo iter, non è stata ancora ufficialmente comunicata.