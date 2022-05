Roma, le prime indiscrezioni sulla nuova maglia home

La divisa per le gare in casa per la stagione 2022/23 sarà ispirata a quella della Red Bull Bragantino

Redazione

Rossa, gialla, look moderno e pulito, ispirata alla divisa del Red Bull Bragantino: ecco come sarà la nuova maglia della Roma, marchiata New Balance, per le partite in casa della stagione 2022/23. Le indiscrezioni arrivano direttamente dal sito FootyHeadlines.com, e quelle dette prime non sono le uniche cose che contraddistingueranno la casacca dei giallorossi: all'interno del colletto, infatti, i graphic designer Saintetixx, ha inserito anche il lupetto di Gratton, e i polsini presentano delle maniche spesse.