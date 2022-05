Roma, Mourinho e Nuno Santos spettatori agli Internazionali d’Italia di tennis

Lo Special One è stato immortalato al Foro Italico mentre assisteva ad un match di tennis dell'Atp della Capitale

In questi giorni si sta per delineare il tabellone del torneo Atp di tennis in programma a Roma. Gli Internazionali d'Italia raccolgono sugli spalti sempre un gran numero di fan ma anche famosi sportivi come Josè Mourinho. L'allenatore giallorosso in compagni del preparatore dei portieri Nuno Santos, dopo l'allenamento di questa mattina a Trigoria, si è recato sul campo 4 del Foro Italico per assistere ad un match del tabellone femminile. Successivamente lo Special One ha seguito sul campo adiacente il match del connazionale Joao Sousa. La sua presenza non è certamente passata inosservata e più di qualcuno lo ha fermato chiedendogli una foto ricordo.