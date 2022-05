Stadio, obiettivo 2027. Stazione Tiburtina al centro del progetto

Due i nodi che dovranno essere affrontati e determineranno in modo essenziale la tempistica: il problema degli espropri e quello della procedura da seguire

Cinque anni, almeno. Tanti ne serviranno per avere il nuovo stadio della Roma a Pietralata, sempre se dal primo progetto depositato in Campidoglio si passerà poi alle carte vere e proprie, scrive Fernando Magliaro su Il Messaggero. Difficile pensare che ci si possa muovere più velocemente: la Roma ha ancora per le prossime tre stagioni il contratto con Sport & Salute – la società del ministero dell’Economia che gestisce l’impianto del Foro Italico – per giocare all’Olimpico. La società giallorossa ha rassicurato la controparte sull’impegno per l’Olimpico, ma ha anche comunicato che intende andare avanti con la realizzazione dello stadio di proprietà.