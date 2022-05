Guardiola: “Stagione fallimentare? Anche la Roma spende tanto ma non è in Champions”

L'allenatore dei citizens ha risposto a chi considera la stagione della sua squadra fallimentare dopo la mancata qualificazione alla finale di Champions League

Pep Guardiola, dopo l'eliminazione in semifinale contro il Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo match del suo Manchester City in Premier League. Tra i tanti temi trattati dall'allenatore spagnolo, c'è stata anche la Roma del suo ex nemico Josè Mourinho. Uno dei temi più in voga a Manchester in questi giorni è la considerazione della stagione della banda Guardiola, che per molti senza la conquista della Champions League, risulterà fallimentare considerando anche gli investimenti fatti dalla società. L'allenatore ex Barcellona e Bayern ha prontamente risposto, citando anche la squadra giallorossa: "Per me non è un discorso di soldi e i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso diversi soldi ma non è in Champions League".