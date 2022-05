Bodo-Roma, la polizia norvegese scagiona Nuno Santos

Secondo quanto riporta il Tempo, è stata archiviata la denuncia per il preparatore dei portieri di Mourinho

La polizia norvegese prova a chiudere definitivamente lo scontro Knutsen-Nuno Santos. Dopo la rissa andata in scena al termine dei quarti di finale giocato dalla Roma in casa del Bodo Glimt - costata tre giornate di squalifica a entrambi - l'autorità scandinava ha deciso di archiviare la denuncia per aggressione presentata dal club giallonero verso il preparatore dei portieri di Mourinho. Il Bodo Glimt sta valutando se appellarsi contro la decisione, scrivono dal Tempo.