E ora, tutti a Tirana. Caccia a hotel e voli: Roma è finale-mania

Solo 19 mila posti allo stadio: 4 mila ai romanisti e si spera nella vendita Uefa. Si studia l’ipotesi maxi-schermi. Sorteggio tra gli abbonati: regalati 2000 biglietti

La dolce notte dell’Olimpico è diventata la lunghissima attesa verso Tirana, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Un’attesa che, per decisioni che non dipendono né dalla Roma né dal Feyenoord, non farà felici decine di migliaia di romanisti e olandesi che sognano, il 25 maggio, di assistere alla finale della Conference League. Bastava fare, ieri, un giro sui siti e sui social, dall’Italia all’Olanda, per capire come la richiesta sia fino a dieci volte superiore all’offerta. Ma i posti sono limitati e solo 19mila fortunati (circa) potranno assistere live alla finale in Albania. Poco meno di 10 mila posti li metterà in vendita martedì mattina la Uefa sul proprio sito (ma occorre prima registrarsi) e il costo varia dagli 80 ai 125 euro, gli altri sono divisi tra le due società. Dei quattromila, circa, a disposizione della Roma 166 sono già nelle mani degli abbonati presenti ad ottobre alla disfatta di Bodo , poco più di 2 mila sono stati assegnati a titolo gratuito agli abbonati che hanno vinto il sorteggio, alla presenza di un notaio. La richiesta, tanto per fare un esempio, era di poco inferiore alle 14 mila unità. A questo punto rimangono circa 1500 biglietti che la Roma, inevitabilmente, dovrà destinare a sponsor, giocatori e rispettive famiglie, ospiti della proprietà e quant’altro. Sono numeri ufficiosi, però, perché né il club giallorosso né il Feyenoord hanno comunicato esattamente quanti tagliandi ci siano a disposizione.

Quel che è sicuro è che la Roma, come sempre, ha cercato di privilegiare i propri abbonati e tutti quei tifosi che durante la stagione non sono mai mancati, scegliendo di dare fiducia al club quando gli stadi erano aperti solo parzialmente e i risultati non erano così brillanti. I tifosi hanno fatto schizzare alle stelle le prenotazioni degli hotel e dei voli per Tirana. In molti partiranno da Milano, Firenze e altre città, mentre per quanto riguarda gli alberghi la maggior parte dei tifosi ha prenotato a scatola chiusa con la cancellazione gratuita in attesa di sapere come è andato l’esito del sorteggio e dell’eventuale vendita sul sito Uefa. In città si sta decidendo in queste ore cosa fare: per questioni di scaramanzia i tifosi non impazziscono all’idea dei maxischermi, ma il Comune sta ragionando se aprire piazza del Popolo o il Circo Massimo.