Roma Femminile, giallorosse qualificate alla prossima Champions League

Le ragazze del tecnico Spugna sono aritmeticamente qualificate alla prossima Champions League: è la prima volta nella storia del club

La Roma Femminile vince 8-0 contro la Sampdoria e si qualifica aritmeticamente alla prossima Champions League per la prima volta nella storia del club. Sblocca il match Serturini (oggi alla centesima presenza con la Roma), poi doppietta di Pirone e Giugliano che segna un gran gol dalla lunghissima distanza. Nel secondo tempo Lazaro mette in porta il 5-0, poi Kollmats, Haug e Bartoli gonfiano la rete altre tre volte. Le giallorosse, dunque, si portano a +5 dal Milan (al terzo posto), blindano il secondo posto in classifica dietro alla Juve prima ed ottengono la qualificazione nella prossima stagione per la più importante competizione del calcio femminile.