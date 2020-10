Fonseca sfida il Milan: Mancini c’è. Pioli ‘blocca’ Dzeko e ritrova Calhanoglu

La Roma è proiettata al big match di domani sera contro il Milan a ‘San Siro’, che tornerà a porte chiuse come da nuovo decreto. Oggi la squadra di Fonseca ha svolto l’allenamento di rifinitura mentre la partenza è fissata direttamente per domani mattina da Fiumicino. Continua quindi il tour de force che porterà al match di giovedì contro il CSKA Sofia, che oggi ha pareggiato in campionato a differenza dello Young Boys.

Milan-Roma, Fonseca: “Abbiamo creato un’identità forte”. Pioli avverte Dzeko

Oggi ha parlato come di consueto Paulo Fonseca nella conferenza stampa della vigilia: “Dzeko o Ibra? Per me conta Dzeko, vedere che è un grandissimo giocatore, che sta bene e che è motivato. Come il Milan siamo in un buon momento, vogliamo dimostrare di essere una grandissima squadra“. Nessun messaggio alla società con il turnover di giovedì scorso? “No, la verità è che abbiamo vinto e giocatori importanti hanno riposato in vista della partita con il Milan. Abbiamo creato un’identità forte e questo non è possibile se non siamo tutti contenti e motivati“. Infine su Chris Smalling: “Sta bene, ma non è pronto per il Milan. Credo che possa tornare nella prossima partita di Europa League“. Il centrale inglese non fa parte dei convocati, a differenza di Gianluca Mancini dopo il via libera del doppio tampone negativo. Nuovamente titolare Antonio Mirante, come annunciato da Fonseca, per cui non sono partite le trattative per il rinnovo che però non sembra affatto ipotesi complicata. Così come per alcuni talenti del settore giovanile che tanto piace ai Friedkin.

Parola anche a Stefano Pioli, a caccia del 22esimo risultato utile consecutivo: “Affrontiamo un avversario forte che nelle ultime 6 trasferte ne ha vinte 5, sarà una partita aperta e servirà una prestazione di alto livello. Dovremo cercare di limitare i rifornimenti per Dzeko“. Il tecnico rossonero non avrà Rebic, ma potrebbe recuperare Calhanoglu, che oggi si è allenato in gruppo.

Intanto la Roma è ancora in fase di costruzione, nella rosa come nella dirigenza. Se dall’Inghilterra accostano i colori giallorossi a Emerson Palmieri, sul fronte societario resta l’ipotesi Michele Uva come dg. L’attuale vicepresidente Uefa sarebbe pronto a lasciare il suo incarico con 4 mesi di anticipo. Paura per Luca Toni, che alcuni giorni fa è stato aggredito e rapinato da tre malviventi all’interno della propria abitazione. In ansia anche un altro ex come Zibi Boniek, che ha annunciato la sua positività al Covid-19. Infine il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato della possibile chiusura della Serie A: “Ascoltiamo le valutazioni del Cts”.