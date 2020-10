Stop alla Serie A, Di Maio: “Ascolteremo le valutazioni del Cts”

In una situazione che in Italia continua a peggiorare, anche il campionato di Serie A non può ritenersi completamente al sicuro. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato del calcio e del possibile stop: “Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico”, le parole di Di Maio in un’intervista ad ‘Avvenire’. Attualmente sono 24 i giocatori positivi al Covid-19 in Serie A, senza contare i membri dello staff: per la Roma ci sono Calafiori e Diawara.