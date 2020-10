Milan, Calhanoglu stringe i denti: in gruppo nella rifinitura, possibile il recupero per la Roma

Il Milan contro la Roma non avrà Ante Rebic, ma può sperare di recuperare Hakan Calhanoglu. Il turco, infortunatosi in allenamento in settimana, è tornato oggi in gruppo per la rifinitura e adesso spera di strappare una convocazione in extremis per la sfida di domani, fa sapere Sky Sport. L’ultima parola spetterà a Pioli, che potrà valutare il centrocampista anche nel provino di domattina. A Trigoria invece le convocazioni sono già state comunicate: niente da fare per Chris Smalling, che tornerà probabilmente giovedì prossimo in Europa League contro il CSKA Sofia.