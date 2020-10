Milan-Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling, ok Mancini

Paulo Fonseca e la Roma hanno reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani con il Milan. Come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, non recupera Chris Smalling, che resta fuori dal match. C’è invece Mancini, risultato negativo ai tamponi dopo la falsa positività al covid-19. Prima volta per il nuovo terzo portiere Farelli e per il Primavera Providence. La lista compleata:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Perez, Providence