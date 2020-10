Roma in campo per la rifinitura a Trigoria, domani mattina la partenza per Milano

Dopo la vittoria contro lo Young Boys all’esordio in Europa League, la Roma prepara il big match di domani sera in casa della capolista Milan. Partita complicata contro la squadra più in forma del campionato, ma in cui Fonseca potrà contare anche su Gianluca Mancini. Oggi alle 11 i giallorossi sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura in vista della sfida a ‘San Siro’ per questa quinta giornata. La squadra arriverà a Milano direttamente domani, con partenza fissata alle 10.30 dall’aeroporto di Fiumicino. Oggi alle 14, invece, la conferenza stampa di Fonseca in contemporanea a Stefano Pioli, allenatore del Milan.