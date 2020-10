Milan-Roma, a breve Fonseca in conferenza stampa – LIVE

La Roma torna a giocare in campionato dopo la vittoria in Svizzera. La squadra di Fonseca avrà il difficilissimo compito di interrompere la serie di risultati utili del Milan, che non perde da più di 20 partite. A ‘San Siro’, con la partenza della squadra prevista domani mattina, i giallorossi vogliono dare continuità anche ai cinque gol segnati contro il Benevento e centrare così la terza vittoria di fila. Paulo Fonseca presenta il match nella consueta conferenza stampa della vigilia a Trigoria: inizio alle 14, la diretta testuale su Forzaroma.info.