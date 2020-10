Anche Boniek positivo al Covid-19: “Io sto bene, ma prendetevi cura di voi” – FOTO

Il Covid-19 non risparmia nessuno. Anche il presidente della federcalcio polacca Zbigniew Boniek è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex campione della Roma con un tweet: “Sfortunatamente il Covid ha preso anche me. Sto bene, spero di vedervi presto negli stadi. Prendetevi cura di voi stessi, la salute è una cosa importante”. Anche in Polonia in queste ore è scattato l’allarme per l’epidemia di coronavirus che sta facendo registrare numeri altissimi: più di 13mila contagi in 24 ore, tutta la nazione diventa zona rossa.